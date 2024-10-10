Італія

"Партенопеї" лідирують у чемпіонаті Італії, набравши 13 очок.

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія визнаний найкращим гравцем в італійській Серії А за підсумками вересня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

За підсумками голосування Кварацхелія випередив Бремера (Ювентус), Сантьяго Кастро (Болонья), Патріка Кутроне (Комо), Федеріко Дімарко (Інтер) та Крістіана Пулішича (Мілан).

Минулого місяця 23-річний грузин провів у чемпіонаті три матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Також додамо, що нагороду найкращому тренеру вересня забрав наставник "неаполітанців" Антоніо Конте.

Після семи турів Наполі набрав 16 очок і лідирує у Серії А, випереджаючи Інтер на два бали. Свій наступний матч Наполі проведе проти Емполі – 20 жовтня.