"Партенопеї" лідирують у чемпіонаті Італії, набравши 13 очок.
Хвіча Кварацхелія, Getty Images
10 жовтня 2024, 18:45
Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія визнаний найкращим гравцем в італійській Серії А за підсумками вересня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.
За підсумками голосування Кварацхелія випередив Бремера (Ювентус), Сантьяго Кастро (Болонья), Патріка Кутроне (Комо), Федеріко Дімарко (Інтер) та Крістіана Пулішича (Мілан).
Минулого місяця 23-річний грузин провів у чемпіонаті три матчі, забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Також додамо, що нагороду найкращому тренеру вересня забрав наставник "неаполітанців" Антоніо Конте.
Після семи турів Наполі набрав 16 очок і лідирує у Серії А, випереджаючи Інтер на два бали. Свій наступний матч Наполі проведе проти Емполі – 20 жовтня.