Італія

Уругваєць вже має досвід виступів у Серії А.

Дженоа на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Гастоном Перейро.

Угода з 29-річним уругвайцем розрахована до літа 2025 року. Футболіст дістався італійцям безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Останнім клубом Гастона був Кальярі, який він залишив минулого літа. Також він виступав за ПСВ, Насьональ та Тернану. Крім цього, Перейро провів 13 матчів за збірну Уругваю, де забив п'ять м'ячів.

Таким чином, Дженоа вибрала заміну для травмованого українця Руслана Маліновського, який цього сезону вже не зіграє.

Після семи турів Дженоа набрала п'ять очок і посідає 18 місце у турнірній таблиці Серії А.