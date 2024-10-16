Італія

Француз хоче довести свою спроможність допомогти "б'янконері".

Центральний півзахисник Поль Погба виявив бажання залишитися в Ювентусі, передає видання La Gazzetta dello Sport.

Нещодавно дискваліфікацію за порушення французом антидопінгових правил скоротили з чотирьох років до 18 місяців. Однак, як і очікувалося, "б'янконері" на 31-річного гравця вже не розраховують, тоді як сам він хоче довести свою здатність допомогти клубу.

"Я хочу грати за Ювентус і готовий піти на скорочення зарплати. Це буде новий Погба: голодніший, мудріший та сильніший. Цього року я тренувався індивідуально, тож я готовий повернутися в 2025 році. Я маю лише одне бажання і це гра у футбол. Момент зустрічі та розмови з Тіаго Моттою ще настане, поки що в мене не було такої можливості. Я гравець Ювентуса і це єдине, що зараз у моїй голові. Мені не потрібно говорити, все скаже поле й Мотта оцінить те, що побачив на власні очі. Розмова це добре, але я хочу грати та бути найкращим для Юве та Франції. Я готовий навіть віддати трохи грошей, щоб знову грати за Ювентус. Станом на сьогодні, я не бачу себе в жодній іншій футболці", — заявив Погба.

Зазначимо, що в сезоні-2023/24 півзахисник узяв участь лише в двох матчах Ювентуса, відігравши 52 хвилин. Його контракт із туринцями втрачає чинність наприкінці червня 2026 року.