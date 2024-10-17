Італія

Французький хавбек висловився про скорочення своєї дискваліфікації до 18 місяців на тлі допінгового скандалу.

Напередодні стало відомо про те, що після успішної апеляції в Спортивному арбітражному суді (CAS) дискваліфікацію центрального півзахисника Ювентуса Поля Погба було скорочено з чотирьох років до 18 місяців.

Утім, незважаючи на це, туринський клуб все ще всерйоз розглядає варіант із достроковим розірванням контракту з 31-річним французом, який спливає влітку 2026 року. Також "старій синьйорі" надходили запити з Саудівської Аравії та МЛС.

31-річний француз висловився вкотре висловився про свою дискваліфікацію та допінговий скандал навколо нього.

"Я чесна людина, і я сказав би, якщо б справді приймав допінг. Врешті-решт, я сказав би: "Так, я зробив це, бо вважав, що мені це необхідно". Але це не той випадок. Це не я. Я не шахрай.

Я люблю свій спорт, люблю цю гру, і я ніколи не зробив би так. Я не люблю обманювати. Я люблю вигравати чесно, і люди це знають. Ви бачите це. Розумієте, я жалюгідний невдаха, але я не шахрай. Це точно", — цитує слова Погба Yahoo! Sports.

Нагадаємо, раніше Поль Погба заявив про те, що готовий піти на зменшення заробітної плати заради того, щоб залишитися в туринському Ювентусі.