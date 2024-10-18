Італія

Українець має гарні шанси зіграти у найближчому матчі.

Рома продовжує підготовку до матчу восьмого туру італійської Серії А проти міланського Інтера. Про це повідомляє Il Tempo.

За інформацією джерела, незважаючи на те, що український форвард Артем Довбик повернувся зі збірної України із травмованим коліном, він тренувався у загальній групі на вчорашньому тренуванні.

Таким чином, наставник "вовків" Іван Юрич зможе розраховувати на 27-річного українця у найближчій грі.

Цього сезону Довбик провів дев'ять матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав один асист.

Нагадаємо, матч Рома — Інтер відбудеться у неділю, 20 жовтня, о 21:45 за Києвом.