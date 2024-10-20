Італія

"Юве" в черговий раз не пропустив.

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта висловився про мінімальну перемогу своєї команди над Лаціо (1:0) в рамках 8-го туру італійської Серії А. Його слова наводить сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

"Ми продовжимо працювати. Нам протистояла команда, яка дуже добре оборонялася, і це було непросто, але ми досягли свого.

У деякі моменти хлопці були трохи поспішними: краще створити один реальний момент, ніж п'ять напівмоментів. Гол прийшов у потрібний час, але забити такій команді нелегко. Тим не менш, перемога заслужена.

Якщо робити правильні кроси, це може бути дуже важливим для нас. Навіс, який призвів до голу, ми можемо використовувати проти будь-якої команди, це дуже небезпечний прийом", — заявив Мотта.