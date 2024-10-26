Неаполітанці продовжують переможну ходу.
Наполі - Лечче, Getty Images
26 жовтня 2024, 17:55
У рамках дев'ятого туру італійської Серії А Наполі приймав на своєму полі Лечче.
У першому таймі команди не змогли реалізувати свої моменти, якщо не враховувати скасований гол Джованні Ді Лоренцо через офсайд.
Утім, у другому таймі Ді Лоренцо зміг забити вже легітимний гол та у підсумку приніс до активу Наполі чергові три очки.
Наполі — Лечче 1:0
Гол: Ді Лоренцо, 73
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Замбо-Ангісса, Гілмор (Кварацхелія, 75), Мактоміней — Нерес (Распадорі, 75), Лукаку (Фолоруншо, 85), Нгонге (Політано, 57)
Лечче: Фальконе — Пельмар, Гашпар, Баскіротто, Доргу — Рамадані, Кулібалі (Ребич, 78) — П'єротті (Уден, 84), Рафья (П'єрре, 71), Банда (Сансоне, 72) — Крстович
Попередження: Нгонге, Лоренцо — П'єротті, Ребич