Італія

Неаполітанці продовжують переможну ходу.

У рамках дев'ятого туру італійської Серії А Наполі приймав на своєму полі Лечче.

У першому таймі команди не змогли реалізувати свої моменти, якщо не враховувати скасований гол Джованні Ді Лоренцо через офсайд.

Утім, у другому таймі Ді Лоренцо зміг забити вже легітимний гол та у підсумку приніс до активу Наполі чергові три очки.

Наполі — Лечче 1:0

Гол: Ді Лоренцо, 73

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Замбо-Ангісса, Гілмор (Кварацхелія, 75), Мактоміней — Нерес (Распадорі, 75), Лукаку (Фолоруншо, 85), Нгонге (Політано, 57)

Лечче: Фальконе — Пельмар, Гашпар, Баскіротто, Доргу — Рамадані, Кулібалі (Ребич, 78) — П'єротті (Уден, 84), Рафья (П'єрре, 71), Банда (Сансоне, 72) — Крстович

Попередження: Нгонге, Лоренцо — П'єротті, Ребич