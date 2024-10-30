Італія

Керманич Мілану прокоментував поразку від Наполі.

Мілан у десятому турі італійської Серії A поступився Наполі у домашньому поєдинку.

Мілан — Наполі 0:2 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "россонері" Паулу Фонсека прокоментував виступ власної команди.

"Для початку, я повинен сказати, що завжди несу відповідальність за те, що відбувається на полі. Очевидно, що нелегко починати гру з гола від Наполі вже через п’ять хвилин після стартового свистка. Вони забили нам двічі за тайм.

У команди була хороша реакція на початку гри. Ми грали в гарний футбол, якісно створювали моменти. Це було нелегко робити проти команди, яка опускається в захист, але ми робили це.

Моє головне занепокоєння пов'язане з тим, що ми пропускали голи, які не повинні були пропускати. Ми самі собі їх створили.

Останнє рішення в атаці — це те, що ми повинні покращити, тому що команда завжди вигравала м’ячі в центрі поля, але не доводила атаки до завершення. Ми виходили переможцями з великої кількості дуелей не випускали Наполі з його половини. Нелегко створити 4-5 моментів за гру проти такого суперника.

Я не можу сказати, що ми випали з боротьби за скудетто. Команда трималась разом і боролась до останнього. Ми провели вже дев'ять ігор у чемпіонаті, і я не пам'ятаю, щоб якась команда вигравала чемпіонат після дев'яти турів, так само як і жодна команда не програвала його після дев'яти ігор. Ми повинні досягти результату, щоб повернутись до цієї боротьби", — заявив португальський фахівець.

У наступному турі Мілан зіграє в гостях у Монци.