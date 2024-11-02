Мінімальна перемога господарів на Стадіо Ренато Далл'Ара.
Болонья - Лечче, Getty Images
02 листопада 2024, 17:57
У рамках 11-го туру італійської Серії А Болонья приймала на своєму полі Лечче.
За підсумками першого тайму командам не вдалося реалізувати свої моменти, тому на перерву команди пішли за нулів на табло.
Утім, наприкінці другого тайму господарям вдалося вирвати перемогу завдяки зусиллям Орсоліні.
Болонья — Лечче 1:0
Гол: Орсоліні, 85
Болонья: Равалья — Де Сільвестрі (Пош, 82), Беукема, Лукумі, Міранда — Моро (Урбанські, 58), Фройлер (Фергюсон, 82) — Орсоліні, Одгор (Даллінга, 58), Ндоє — Кастро (Фаббіан, 69)
Лечче: Фальконе — Гільбер (Пельмар, 57), Гашпар, Баскіротто, Галло — Рафья (П'єрре, 76), Рамадані (Ребич, 87) — Доргу (Сансоне, 87), П'єротті, Банда (Кулібалі, 57) — Крстович
Попередження: Урбанські, Ндоє — Пельмар, Гашпар