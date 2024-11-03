Італія

Команда Конте потерпіла розгромної поразки.

Центральний матч 11-го туру Серії А ув винесений на неділю. На "Стадіо Дієго Армандо Марадона" лідер чемпіонату Наполі приймав четверту Аталанту.

Вже до середини першого тайму бергамаски здобули комфортну перевагу. Двічі відзначився Лукман, а асистентом йому в обох голах виступив Де Кетеларе.

Після перерви Ретегі закріпив успіх Аталанти, довівши рахунок до розгромного — 3:0.

Таким чином, Аталанта піднялась на друге місце та після 11 турів відстає від Наполі на 3 очки.

Наполі — Аталанта 0:3

Голи: Лукман, 10, 31, Ретегі, 90+3

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Буонджорно, Ррахмані, Олівера (Спінаццола, 76) — Замбо-Ангісса, Гілмор (Нгонге, 63), Мактоміней — Політано (Распадорі, 63), Лукаку (Сімеоне, 76), Кварацхелія (Нерес, 71)

Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Коссуну, 71) — Дзаппакоста (Белланова, 82), Едерсон, де Рон, Руджері — Пашалич (Брешіаніні, 82), Де Кетеларе (Самарджич, 76) — Лукман (Ретегі, 76)

Попередження: Колашинац, Ретегі, Джимсіті