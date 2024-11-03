Команда Конте потерпіла розгромної поразки.
Наполі - Аталанта, gettyimages
03 листопада 2024, 15:30
Центральний матч 11-го туру Серії А ув винесений на неділю. На "Стадіо Дієго Армандо Марадона" лідер чемпіонату Наполі приймав четверту Аталанту.
Вже до середини першого тайму бергамаски здобули комфортну перевагу. Двічі відзначився Лукман, а асистентом йому в обох голах виступив Де Кетеларе.
Після перерви Ретегі закріпив успіх Аталанти, довівши рахунок до розгромного — 3:0.
Таким чином, Аталанта піднялась на друге місце та після 11 турів відстає від Наполі на 3 очки.
Наполі — Аталанта 0:3
Голи: Лукман, 10, 31, Ретегі, 90+3
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Буонджорно, Ррахмані, Олівера (Спінаццола, 76) — Замбо-Ангісса, Гілмор (Нгонге, 63), Мактоміней — Політано (Распадорі, 63), Лукаку (Сімеоне, 76), Кварацхелія (Нерес, 71)
Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті, Гін, Колашинац (Коссуну, 71) — Дзаппакоста (Белланова, 82), Едерсон, де Рон, Руджері — Пашалич (Брешіаніні, 82), Де Кетеларе (Самарджич, 76) — Лукман (Ретегі, 76)
Попередження: Колашинац, Ретегі, Джимсіті