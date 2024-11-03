Італія

Колектив Паоло Ванолі зазнав мінімальної домашньої поразки.

Торіно в рамках 11-го туру італійської Серії А-2024/25 приймав Фіорентину на Стадіо Олімпіко Гранде Торіно.

Ближче до завершення першого тайму зустрічі відкрити рахунок вдалося гостям із Флоренції. Ворота туринців уразив Мойзе Кін (п'ятий гол у поточній кампанії турніру). У ході другої половини матчу господарям поля так і не вдалося відзначитися результативним ударом, необхідним для уникнення поразки.

У Фіорентини тепер 22 залікових бали та третя сходинка турнірної таблиці, тоді як Торіно з 14-ма очками перебуває на десятому місці.

Торіно — Фіорентина 0:1

Гол: Кін, 41

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич, Маріпан, Коко — Педерсен, Тамез (Ілич, 64), Річчі (Лінетті, 79), Соса (Лазаро, 64) — Влашич (Карамо, 79) — Адамс (Нджиє, 17), Санабрія

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Річардсон (Адлі, 63), Бове — Кольпані (Іконе, 63), Бельтран (Мандрагора, 75), Соттіл (Куаме, 64) — Кін (Бірагі, 85)

Попередження: Ілич, Річчі — Бове