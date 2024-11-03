Італія

Поразка Роми в чемпіонаті Італії.

В 11-му турі Серії А Верона приймала Рому на "Стадіо Марк'Антоніо Бентегоді".

Матч розпочався досить жваво. Тенгстедт відкрив рахунок, Суле його зрівняв, а Маньяні знову вивів Верону вперед.

Згодом був четвертий гол Довбика в Серії А, але він не допоміг Ромі взяти бодай очко. Переможний м'яч на рахунку Харруї в самій кінцівці матчу. Поразка Роми 2:3.

Римляни залишились на 11-му місці. Верона наблизилась впритул до сьогоднішніх опонентів.

Верона — Рома 3:2

Голи: Тенгстедт, 13, Маньяні, 34, Харруї, 88 — Суле, 28, Довбик, 53

Верона: Монтіпо — Данилюк (Давіде Фараоні, 87), Маньяні, Коппола, Брадарич — Дуда, Кастанос (Харруї, 63) — Суслов (Роша Лівраменто, 77), Сердар (Сілва, 87), Лазович — Тенгстедт (Москера, 62)

Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Анхеліньйо — Челік, Коне (Даніель Паредес, 81), Ле Фе (Крістанте, 67), Залевські (Дібала, 67) — Суле (Ель Шаараві, 67), Пеллегріні — Довбик (Бальданці, 74)

Попередження: Суслов, Маньяні — Свілар, Коне

Вилучення: Лівраменто, 90+5