Італія

Нічия на Стадіо Віа дель Маре.

У рамках 12-го туру італійської Серії А Лечче зустрівся на своєму полі з Емполі.

На 33-ій хвилині гості відкрили рахунок завдяки зусиллям П'єтро Пеллегрі, проте утримати мінімальну перевагу в рахунку вони не змогли.

Під завісу протистояння Сантьяго П'єротті повернув паритет на табло та врятував Лечче від поразки, яка могла стати для його команди восьмою в цьому сезоні чемпіонату Італії.

Лечче — Емполі 1:1

Голи: П'єротті, 77 - Пеллегрі, 34

Лечче: Фальконе — Гільбер (Ребич, 78), Гашпар, Баскіротто, Галло — Уден (Кулібалі, 60), Рамадані (Сансоне, 60), Рафья — Доргу, Крстович, Банда (П'єротті, 20)

Емполі: Васкес — Гоглічідзе (Де Шильйо, 61), Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Гендерсон, Гаас, Малех (Еконг, 80), Какаче (Самбія, 80) — Коломбо, Пеллегрі (Сольбаккен, 68)

Попередження: Какаче, Пеллегрі, Гендерсон