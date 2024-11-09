Італія

Ще один кандидат на випадок звільнення Івана Юрича.

Рома продовжує розглядати інших кандидатів на випадок звільнення головного тренера Івана Юрича через невиразну гру "вовків". Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, до кандидатів увійшов 59-річний італієць Роберто Манчіні.

Також наголошується, що вирішальним матчем для Юрича може стати майбутня зустріч із Болоньєю у Серії А, яка пройде завтра, 10 листопада.

Нагадаємо, Манчіні залишається без роботи після відходу зі збірної Саудівської Аравії наприкінці жовтня. До цього він тренував збірну Італії, Інтер, Галатасарай, Манчестер Сіті, Лаціо та Фіорентину.

Після 11 турів Рома, в якій виступає українець Артем Довбик, набрала 13 очок та посідає 12 місце у Серії А.