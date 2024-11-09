Італія

Двома своїми голами Рафаелю відповів Габріеле Дзаппа.

Кальярі в рамках 12-го туру італійської Серії А приймав Мілан на стадіоні Уніпол Домус.

Надір Дзортеа швидко вивів господарів поля вперед. Ще до кінця першого тайму Рафаель Леау оформив дубль, тож на перерву гості пішли з перевагою в один гол. По перерві Габріеле Дзаппа відновив паритет у зустрічі, але й на це взяття воріт у "россонері" знайшлася відповідь у вигляді результативного удару Теммі Абрагама, який вийшов на поле з лави запасних. Наприкінці поєдинку Дзаппа відзначився ще раз, принісши "россоблу" один заліковий бал.

Тепер у колективу Давіде Ніколи їх десять і він іде 16-м у турнірній таблиці, тоді як підопічні Паулу Фонсеки з 18-ма очками перебувають на сьомій сходинці.

Кальярі — Мілан 3:3

Голи: Дзортеа, 2, Дзаппа, 53, 89 — Леау, 15, 40, Абрагам, 69

Кальярі: Шеррі — Дзаппа, Паломіно (В'єтеска, 74), Луперто, Ауджелло — Макумбу (Марін, 79), Дейола — Дзортеа (Лападула, 79), Віола (Гаетано, 73), Лувумбу — Пікколі (Паволетті, 79)

Мілан: Меньян — Е. Роял (Томорі, 81), Тіав, Павлович, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Чуквезе (Лофтус-Чік, 65), Пулішич (Муса, 82), Леау (Окафор, 82) — Камарда (Абрагам, 66)

Попередження: Фофана, Ернандес