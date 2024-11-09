Італія

Лише друга в поточному сезоні чемпіонату Італії перемога "джаллоблу".

У рамках 12-го туру італійської Серії А-2024/25 Венеція приймала Парму на Стадіо П'єр Луїджі Пенцо.

Господарі поля досить швидко відкрили рахунок у матчі зусиллями Ганса Ніколуссі-Кавільї. Трохи більше десяти хвилин знадобилося гостям для відновлення паритету голом Емануеле Валері. На перерву команди пішли за нічийного рахунку 1:1.

У другій половині зустрічі на полі з'явився Анге-Йоан Бонні. Саме його результативний удар дозволив колективу Фабіо Пекк'ї вийти вперед. Підопічні Еусебіо Ді Франческо врятуватися від поразки не зуміли.

Венеція з вісьмома очками перебуває на дні турнірної таблиці чемпіонату Італії, тоді як Парма тепер має 12 залікових балів і знаходиться на 14-му місці.

Венеція — Парма 1:2

Голи: Ніколуссі-Кавілья, 5 — Валері, 17, Бонні, 68

Венеція: Станкович — Кандела (Карбоні, 85), Свобода, Ідзес — Еллертссон (Дзампано, 46), Дункан (Андерсен, 65), Ніколуссі-Кавілья (Єбоа, 74), Гапс (Гютк'єр, 85) — Бузіо, Орістаніо — Пох'янпало

Парма: Судзукі — Ейно, Дельпрато, Леоні (Болоґг, 65), Валері — Кейта (Естевес, 65), Зом — Ман (Кулібалі, 74), Міхейле (Бонні, 65), Канчельєрі — Бенедичак (Шарпентьє, 46)

Попередження: Андерсен — Канчельєрі, Шарпентьє