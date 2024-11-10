Італія

"Россонері" тричі забили, але не перемогли.

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека прокоментував результативну нічию з Кальярі (3:3) в рамках 12-го туру італійської Серії А. Цитує португальського фахівця Football Italia.

"Проблема у Мілана сьогодні була не з атакою, а із захистом. У нас виникали неприємності під час кросів Кальярі. Навіть за п'яти захисників ми програли 69% верхових єдиноборств. Це неприпустимо.

Ми робили хороші речі в атаці, забили три м'ячі, але не мали права грати внічию. Це крок назад, не можна пропускати тричі, якщо хочемо перемагати.

Ми завжди граємо з трьома центральними півзахисниками, це не проблема. Проблема була в тому, як ми боролися. Нам не вистачало індивідуальної агресії. Тео здатний більше давати обороні. Ми працюємо над помилками, але кожен має діяти агресивніше.

Леан в хорошій формі, він додає в плані гри в захисті. Він завжди був частиною команди. Це саме той Леан, якого ми хочемо бачити", — сказав Фонсека.