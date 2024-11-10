Італія

Хорват йде у відставку.

Після поразки в матчі 12-го туру Серії А Болоньї (2:3) Рома оголосила про відставку головного тренера команди Івана Юрича.

"Ми хочемо подякувати Івану Юричу за його важку роботу протягом останніх кількох тижнів. Він впорався зі складною ситуацією з максимальним професіоналізмом, за що ми йому дуже вдячні. Бажаємо йому всього найкращого в майбутньому", — йдеться у заяві клубу.

Юрич у вересні змінив Де Россі на посаді головного тренера Роми. Хорват провів 12 матчів на чолі римлян: 4 перемоги, 3 нічиї та 5 поразок.

Раніше повідомлялось, що Манчіні може очолити Рому після звільнення Юрича.