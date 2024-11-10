Італія

Результат матчу чемпіонату Італії.

В матчі 12-го туру Серії А Монца вдома приймала Лаціо, який набрав непоганий хід, вигравши три матчі поспіль. Тоді як Монца не виграє три матчі поспіль та перебуває в зоні вильоту.

Долю матчу вирішив гол Дзакканьї на 36-й хвилині. Господарі так і не знайшли гідної відповіді. 1:0 на користь лаціале.

Римляни обійшли Інтер та вийшли на четверте місце в турнірній таблиці. Щоправда, вже сьогодні вони можуть залишити топ-4, якщо міланці переможуть Наполі.

Монца — Лаціо 0:1

Гол: Дзакканьї, 36

Монца: Тураті — Іццо, Пабло Марі, Карбоні (Пессіна, 55) — Педро Перейра (Бірінделлі, 89), Бондо (Петанья, 89), Б'янко, Кір'якопулос — Мота, Мальдіні (Капрарі, 75) — Джурич

Лаціо: Проведель — Марушич, Романьйолі, Хіла, Тавареш (Пеллегріні, 76) — Весіно, Ровелла, Гендузі (Флоран Тома Жиго, 90) — Педро Родрігес (Ісаксен, 60), Діа (Кастельянос, 60), Дзакканьї (Нослін, 76)

Попередження: Карбоні, Перейра, Б'янко, Мальдіні, Пессіна — Ісаксе