Італія

Італійський фахівець перебував без клубу з жовтня 2022 року.

Лечче на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Марко Джампаоло на посаду головного тренера першої команди.

57-річний очолив клуб італійської Серії А замість Луки Готті, якого було звільнено напередодні.

Джампаоло підписав із Лечче до 30 червня 2025 року з автоматичною пролонгацією угоди у разі збереження прописки у найвищому дивізіоні Італії.

Зазначимо, що останнім місцем роботи Марко Джампаоло була Сампдорія, яку він залишив у жовтні 2022 року та з того моменту перебував без клубу.