Офіційне підтвердження очікується найближчими днями.
Клаудіо Раньєрі, Getty Images
14 листопада 2024, 00:18
Італійський фахівець Клаудіо Раньєрі підтвердив, що найближчим часом очолить Рому, де виступає українець Артем Довбик.
"Потрібно вирішити важке завдання. Тому вони покликали мене. Ми готові. Ми їдемо", — наводить слова Раньєрі Ansa.
Зазначимо, що 73-річний італієць вже очолював "вовків" з 2009 до 2011 року, а також у 2019 році.
Також варто додати, що у квітні цього року Клаудіо оголосив про завершення кар'єри, але незабаром заявив, що готовий повернутись до роботи.
Після 12 турів Рома набрала 13 очок і посідає 12 місце у Серії А.