Італія

Офіційне підтвердження очікується найближчими днями.

Італійський фахівець Клаудіо Раньєрі підтвердив, що найближчим часом очолить Рому, де виступає українець Артем Довбик.

"Потрібно вирішити важке завдання. Тому вони покликали мене. Ми готові. Ми їдемо", — наводить слова Раньєрі Ansa.

🔙 Claudio #Ranieri è tornato a Roma!



Le immagini del suo arrivo a Fiumicino, accolto dai tifosi #ASRoma 🟨🟥 pic.twitter.com/CUFkDT4WfS — Il Romanista (@ilRomanistaweb) November 13, 2024

Зазначимо, що 73-річний італієць вже очолював "вовків" з 2009 до 2011 року, а також у 2019 році.

Також варто додати, що у квітні цього року Клаудіо оголосив про завершення кар'єри, але незабаром заявив, що готовий повернутись до роботи.

Після 12 турів Рома набрала 13 очок і посідає 12 місце у Серії А.