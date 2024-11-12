Італія

Клуб шукає заміну Юричу.

Рома шукає нового головного тренера після відставки Івана Юрича. Нагадаємо, хорватський фахівець залишив свою посаду після низки невтішних результатів.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, керівництвом Роми розглядала Еріка тен Гага, Грема Поттера та Едіна Терзіча як кандидатів на роль головного тренера.

Однак на цей час малоймовірно, що в італійський клуб призначать одного з них. Також римляни не контактують з Френком Лемпардом.

Раніше повідомлялось, що Манчіні може очолити Рому після звільнення Юрича.