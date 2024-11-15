Італія

Капітан звернувся до фанатів.

Капітан Роми Лоренцо Пеллегріні звернувся до фанатів столичного клубу після серії невдалих результатів та зміни головного тренера.

"Нам так само погано, як і вам. Ми незадоволені поточним становищем клубу, але з вашого боку несправедливо звинувачувати нас. Ми поважаємо цей клуб. Вам не слід казати такі речі. Я завжди проявляв повагу до вболівальників.

Ми не дурні. Ми не вдаємо, що нічого не помічаємо. Футболісти бачать, що у клубі щось зламалося і більше не працює. Ви можете говорити мені будь-що, але ніколи не звинувачуйте мене в неповазі. Ніколи", – наводить слова Пеллегріні Football Italia.

Нагадаємо, Раньєрі очолив Рому після відходу Юрича.