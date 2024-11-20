Італія

Чех має замінити Влаховича.

Ювентус розглядає можливість оренди нападника Баєра Патріка Шика, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За даними джерела, чех має стати заміною травмованому Душану Влаховичу. Туринці спробують орендувати Патріка з можливістю викупу.

Ювентусу подобається універсальність Патріка: він може зіграти як єдиного центрфорварда, так і в парі з ще одним нападником.

В поточному сезоні на рахунку Шика 3 голи у 13 матчах всіх турнірів.