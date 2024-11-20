Чех має замінити Влаховича.
Патрік Шик, Getty Images
20 листопада 2024, 14:45
Ювентус розглядає можливість оренди нападника Баєра Патріка Шика, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За даними джерела, чех має стати заміною травмованому Душану Влаховичу. Туринці спробують орендувати Патріка з можливістю викупу.
Ювентусу подобається універсальність Патріка: він може зіграти як єдиного центрфорварда, так і в парі з ще одним нападником.
В поточному сезоні на рахунку Шика 3 голи у 13 матчах всіх турнірів.