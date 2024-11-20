Ліга націй

Тренер розкритикував своїх підопічних.

Головний тренер збірної Албанії Сілвіньйо прокоментував домашню поразку своєї команди в 6-му турі групового етапу Ліги націй-2024/2025 у квартеті В1 від України (1:2).

"Чому ми програли Україні? Тому, що дуже погано провели перші 15 хвилин матчу. Ми пропустили на 5-й та 10-й хвилинах. На такому високому рівні це неприпустимо. Ми заплатили дуже високу ціну за власні помилки.

По ходу зустрічі ми міняли схему гри із 4—2—3—1 на 4—3—3. Ми побачили, що по перерві Україна відступила до власних воріт, що дозволило нашій команді йти вперед і діяти з більшою кількістю атакувальних футболістів", — зауважив Сілвіньйо.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Албанія — Україна.