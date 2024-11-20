Італія

Новим головним тренером клубу з Генуї став Патрік Вієйра.

Атакувальний півзахисник Дженоа Руслан Маліновський на своїй сторінці в Instagram попрощався з колишнім головним тренером клубу Альберто Джилардіно.

Про звільнення 42-річного італійця генуезці оголосили вчора, 19 листопада. Вже сьогодні керманичем Дженоа став Патрік Вієйра.

"Дякую, Містере, за те, що Ви для нас зробили. За те, що Ви завжди залишалися людяним і добрим, навіть у важкі часи. Для мене велика честь знати Вас. Я багато чому навчився у Вас. Ви створили атмосферу сім'ї, ми вдячні Вам за все. Ми не прощаємося. Бажаю успіхів у майбутньому", — написав Маліновський.

Під керівництвом Джилардіно Руслан провів 36 матчів у футболці "грифонів", відзначившись чотирма голами та трьома асистами в сезонах 2023/24 і 2024/25. Зараз 31-річний українець продовжує відновлюватися після важкої травми.

У неділю, 24 листопада, Дженоа прийматиме Кальярі (початок — о 13:30) в рамках 13-го туру Серії А.