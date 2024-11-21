Церемонія відбудеться 2 грудня у Мілані.
Сімоне Індзагі та Джан П'єро Гасперіні, Getty Images
21 листопада 2024, 18:46
Прес-служба премії Gran Galà del Calcio опублікувала список претендентів на нагороду найкращому тренеру італійської Серії А за підсумками 2024 року.
На нагороду претендують три спеціалісти:
- Сімоне Індзагі (Інтер) – чемпіонство у Серії А;
- Джан П'єро Гасперіні (Аталанта) – команда дійшла до фіналу Кубка Італії та виграла Лігу Європи;
- Тіаго Мотта (Болонья) – клуб посів п'яте місце у Серії А та пробився до Ліги чемпіонів.
Також додамо, що Мотта залишив Болонью минулого літа та очолив Ювентус.
Церемонія нагородження відбудеться 2 грудня у Мілані.