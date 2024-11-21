Італія

Церемонія відбудеться 2 грудня у Мілані.

Прес-служба премії Gran Galà del Calcio опублікувала список претендентів на нагороду найкращому тренеру італійської Серії А за підсумками 2024 року.

На нагороду претендують три спеціалісти:

- Сімоне Індзагі (Інтер) – чемпіонство у Серії А;

- Джан П'єро Гасперіні (Аталанта) – команда дійшла до фіналу Кубка Італії та виграла Лігу Європи;

- Тіаго Мотта (Болонья) – клуб посів п'яте місце у Серії А та пробився до Ліги чемпіонів.

Також додамо, що Мотта залишив Болонью минулого літа та очолив Ювентус.

Церемонія нагородження відбудеться 2 грудня у Мілані.