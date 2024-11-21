Італія

23 футболісти претендують на нагороду.

Прес-служба премії Gran Galà del Calcio оголосила список претендентів на звання найкращого гравця італійської Серії А за підсумками 2024 року.

На нагороду претендують 23 футболісти:

Воротарі: Ді Грегоріо (Ювентус), Меньян (Мілан), Зоммер (Інтер).

Захисники: Бастоні (Інтер), Белланова (Аталанта), Бремер (Ювентус), Бонджорно (Наполі), Калафіорі (Болонья), Дімарко (Інтер), Дюмфріс (Інтер), Тео Ернандес (Мілан).

Півзахисники: Барелла (Інтер), Чалханоглу (Інтер), Дібала (Рома), Копмайнерс (Ювентус), Мхітарян (Інтер), Рабьо (Ювентус).

Нападники: Гудмундссон (Фіорентина), Лаутаро Мартінес (Інтер), Леау (Мілан), Лукман (Аталанта), Тюрам (Інтер), Зіркзе (Болонья).

Раніше стали відомі претенденти на звання найкращого тренера Серії А у 2024 році.

Також додамо, що на звання найкращого клубу італійського чемпіонату претендують Аталанта, Інтер та Ювентус.

Церемонія нагородження відбудеться у Мілані, 2 грудня.