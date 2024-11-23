Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 23 листопада 2024 року.

Міланський Інтер у матчі 13 туру італійської Серії А у гостях розгромив Верону (5:0).

"Нерадзуррі" відкрили рахунок в середині першого тайму, коли результативним ударом відзначився Корреа.

Потім на 22 і 25 хвилинах двічі забив Тюрам та оформив дубль, збільшивши перевагу команди Сімоне Індзагі.

На цьому проблеми Верони не закінчилися і ще до перерви свої голи забили Де Врей та Біссек.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верона — Інтер у рамках 13-го туру італійської Серії А-2024/25:

Верона — Інтер 0:5

Голи: Корреа, 17, Тюрам, 22, 25, де Врей, 31, Біссек, 41.

Верона: Монтіпо — Давідович (Сілва, 46), Маньяні, Данилюк — Чачуа, Сердар, Белаян, Брадарич (Гіларді, 46) — Харруї (Лазович, 46) — Москера (Сарр, 46), Тенгстедт (Суслов, 69).

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі (де Врей, 15), Бастоні (Фраттезі, 62) — Дарміан, Барелла (Зелінські, 46), Асллані, Мхітарян, Аугусто (Б'юкенен, 74) — Корреа, Тюрам (Арнаутович, 62).

Попередження: Давідович, Белаян — Арнаутович.