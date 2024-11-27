Нова угода розрахована до 2028 року.
Дензел Думфріс, Getty Images
27 листопада 2024, 20:22
Міланський Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з правим латералем Дензелом Думфрісом.
Нова угода з 28-річним голландцем розрахована до літа 2028 року.
За інформацією Ніколи Скіри, футболіст зароблятиме чотири мільйони євро на рік плюс бонуси.
Цього сезону Думфріс провів 15 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.
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