Італія

Футболіст підписав довгострокову угоду.

Захисник Мілана Маттео Габбія продовжив контракт з "россонері", повідомляє офіційний сайт клубу.

Нова угода розрахована до 30 червня 2029 року.

У поточному сезоні італієць зіграв 8 матчів за Мілан в усіх турнірах, забивши один гол.

Нагадаємо, колишній спортивний директор Мілана Звонімір Бобан виграв суд у "россонері" про незаконне звільнення. Мілан зобов'язаний виплатити колишньому спортивному директору 4,825 млн. євро. Зазначається, що італійський клуб вже заклав ці кошти у видаткову частину бюджету.