Анте Ребич став героєм зустрічі.
Лечче - Ювентус, Getty Images
01 грудня 2024, 23:45
У рамках 14-го туру італійської Серії А Лечче на своєму полі приймав Ювентус.
Туринський клуб був близький до перемоги, проте на 93-й хвилині гри Анте Ребич, який вийшов на заміну, приніс господарям важливу нічию — 1:1.
Лечче — Ювентус 1:1
Голи: Ребич, 90+3 - Камб'язо, 68
Лечче: Фальконе — Гільбер, Гашпар, Баскіротто, Галло (П'єротті, 84) — Доргу, Крстович, Моренте (Ребич, 75) — Кулібалі, Рамадані (Каба, 75), Рафья (Уден, 82)
Ювентус: Перін — да Сілва, Гатті (Рухі, 63), Калулу, Камб'язо — Локателлі, Тюрам (Фаджолі, 63) — Консейсан (Пуньйо, 84), Копмейнерс, Їлдиз (Мбангула, 75) — Веа
Попередження: Кулібалі — Камб'язо, да Сілва, Фаджолі, Копмейнерс.