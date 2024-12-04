Італія

Керманич Мілану прокоментував розгром Сассуоло.

Мілан у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії напередодні розгромив Сассуоло на власному полі.

Мілан — Сассуоло 6:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Італії

Після завершення гри головний тренер "россонері" Паулу Фонсека прокоментував виступ власної команди.

"Ми провели чудовий перший тайм, зігравши дуже добре, і це допомогло мені правильно налаштувати гравців на другу половину. Ми показали себе дуже добре в атаці, зігравши спокійно в дуже відповідальній грі.

Я впевнений у всіх своїх гравцях, і сьогодні я дуже задоволений, тому що у нас були футболісти, які, навіть якщо у них до цього було менше ігрового часу, показали мені, що я можу на них розраховувати.

Важливо було перемогти, і хлопці це зробили. Я дуже радий цьому, оскільки в минулому ставлення до слабших команд було для нас проблемою. Я відповідальний за те, що таких перемог не ставалось раніше.

Чутки про Рому? Я не думаю про це. Зараз я їду додому і думатиму про Аталанту", — заявив португальський фахівець.

Наступний матч Мілан проведе на виїзді проти бергамаської Аталанти.