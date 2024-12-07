Італія

Керманич Аталанти прокоментував перемогу над Міланом.

Бергамаська Аталанта напередодні в домашньому матчі п’ятнадцятого туру італійської Серії A обіграла на власному полі Мілан.

Аталанта — Мілан 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "оробічі" Джан П’єро Гасперіні прокоментував побачене на полі.

"Дев'ять перемог поспіль — це чудова серія, і її важко досягти в Серії А. Ми зробили це цього вечора заслужено в грі проти сильної команди, із гравцями, які знають, як створювати небезпеку.

Ми переважали кількісно в гольових ситуаціях і в дусі бажання виграти гру до самого фінального свистка. Ми ніколи не думали про інший результат, який би нас задовольнив. І той факт, що ми знову забили у фіналі гри з кутового, робить нас дуже щасливими.

Ми пропустили другий гол, страждаючи від їхньої швидкості, Белланова дозволив собі пропустити суперника, але потім він провів дуже хороший матч, і команда загалом сильно покращилась у середині поля. Ми значно додали в обороні, коли ми мали перевагу за рахунком, були умови, щоб не давати Мілану більше глибини, забираючи їхню найкращу зброю, зброя для гри в атаці, і сьогодні ввечері ми створили кілька непоганих гольових моментів.

Скудетто? Ми не можемо про це говорити, тому що ми провели не останній матч чемпіонату. Якщо ви говорите про це, то тільки тому, що відчуваєте себе сильнішими.

Уболівальники мають право співати що завгодно, але Аталанта зараз перша в турнірній таблиці. У Бергамо про це ніколи не співали, тож нехай співають. Якби це було за п'ять днів до кінця сезону, це все мало б інший сенс. Зараз це сплеск радості від людей, але вони стоять на землі.

Скарги Фонсеки? У кожного своє бачення, для мене Де Кетеларе злетів у небо і забив чудовий гол, він стрибнув першим, вище за суперників, дуже близько до воріт... Це занадто красиві голи, аби їх скасовувати. Скоріше за все, це просто привід з’їхати з теми", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі бергамаська Аталанта гостюватиме у сардинського Кальярі.