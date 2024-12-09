Італія

Відбувся заключний матч чергового туру італійського чемпіонату.

У заключному матчі 15 туру італійської Серії А Удінезе в гостях здобув перемогу над Монцею з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на шостій хвилині зусиллями Лоренцо Лукки, проте на старті другого тайму господарі поля відповіли влучним ударом Йоргоса Кір'якопулоса.

Однак на 70 хвилині переможним голом у складі гостей відзначився Яка Бійол.

Після 15 турів Удінезе набрав 20 очок і піднявся на дев'яте місце в Серії А, а у Монци — 10 балів та передостанній, 19 рядок.

Монца — Удінезе 1:2

Голи: Кір'якопулос, 48 - Лукка, 6, Бійол, 70.

Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні (Мота, 71) — Перейра (Бірінделлі, 71), Бондо, Б'янко (Сенсі, 79), Кір'якопулос — Мальдіні (Марич, 84), Капрарі (Форсон, 79) — Джурич.

Удінезе: Сава — Ехізібує, Бійол, Джаннетті, Земура — Ловрич (Атта, 90), Саррага (Крістенсен, 46), Карлстрем, Еккеленкамп (Абанква, 90) — Лукка, Товен (Браво, 76).

Попередження: Капрарі — Карлстрем, Браво.