Італія

Хавбек "синіх" може перебратися до Італії.

Півзахисник Челсі Чезаре Казадеї може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного італійця зацікавлена ​​Монца, яка готова орендувати футболіста до кінця цього сезону.

Казадеї став гравцем "синіх" влітку 2022 року, але потім двічі відправлявся в оренду Редінгу та Лестеру.

Цього сезону Чезаре провів п'ять матчів за Челсі, в яких відіграв 334 хвилини без результативних дій.

Після 15 турів Монца набрала десять очок і посідає передостаннє, 19 місце у турнірній таблиці Серії А.