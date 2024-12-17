Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 16 грудня 2024 року.

Міланський Інтер у матчі 16 туру італійської Серії А у гостях розгромив Лаціо (6:0).

Команда Сімоне Індзагі відкрила рахунок у матчі наприкінці першого тайму, коли Чалханоглу реалізував пенальті, а потім ще до перерви Дімарко подвоїв перевагу "нерадзуррі".

На початку другого тайму Барелла та Думфріс довели справу до розгрому, забивши два м'ячі дві хвилини. Потім на 79 хвилині Аугусто забив п'ятий м'яч у ворота "орлів", а крапку в матчі поставив Тюрам.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Інтер у рамках 16-го туру італійської Серії А-2024/25:

Лаціо — Інтер 0:6

Голи: Чалханоглу, 41 (пен), Дімарко, 45, Барелла, 51, Думфріс, 53, Аугусто, 79, Тюрам, 89.

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла (Жиго, 28, Лаццарі, 46), Патрік, Тавареш — Ровелла, Гендузі — Ісаксен (Деле-Баширу, 57), Педро Родрігес (Чауна, 57), Дзакканьї (Кастровіллі, 81) — Нослін.

Інтер: Зоммер — Біссек (Дарміан, 46), де Врей, Бастоні (Асллані, 63) — Думфріс, Барелла (Зелінські, 75), Чалханоглу (Аугусто, 63), Мхітарян, Дімарко (Б'юкенен, 83) — Тюрам, Мартінес.

Попередження: Ровелла, Дзакканьї — Чалханоглу, Бастоні, Біссек, Дарміан.