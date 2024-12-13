Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 12 грудня 2024 року.

Лаціо у матчі шостого туру основного етапу Ліги Європи у гостях впевнено обіграв Аякс (3:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 12 хвилині, коли у складі гостей відзначився Чауна.

Потім на старті другого тайму команди обмінялися голами — на результативний удар у складі господарів у виконанні Траоре, гості відповіли голом Деле-Баширу. Остаточну крапку у матчі поставив Педро на 77 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аякс — Лаціо у рамках шостого туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Аякс — Лаціо 1:3

Голи: Траоре, 47 — Чауна, 12, Деле-Баширу, 52, Педро, 77.

Аякс: Пасвер — Ренсх (Гаї, 78), Шутало, Бас, Гато — Бергейс (Акпом, 72), Гендерсон, Тейлор (Расмуссен, 78) — Траоре, Броббі (Веггорст, 72), Годтс (Фітц-Джим, 56).

Лаціо: Мандас — Лаццарі (Марушич, 46), Патрік (Хіла, 72), Жиго, Пеллегріні (Тавареш, 69) — Ровелла, Деле-Баширу — Чауна, Діа (Дзакканьї, 46), Педро (Гендузі, 87) — Кастельянос.

Попередження: Гато, Броббі, Веггорст — Ровелла, Пеллелгіріні, Жиго.