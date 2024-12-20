Італія

Тренер вважає, що команда показала хорошу гру.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував перемогу над Удінезе (2:0) в матчі 1/8 Кубка Італії.

"Сьогоднішня перемога – добрий знак. Це був серйозний матч, у якому було що втрачати, і хлопці все правильно зрозуміли та показали з першої до останньої хвилини. Я радий, що команда виконала чудову роботу, і ми повинні продовжувати в тому ж дусі", – сказав Індзагі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Удінезе у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії-2024/25.