Англія

Наставник "шпор" поділився своїми думками після гри з "червоними дияволами".

Головний тренер Тоттенгема Анже Постекоглу прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку англійської ліги проти Манчестер Юнайтед (4:3).

"Мені сподобалася гра. А ви не повеселились? Я знаю, що в студії експерти, мабуть, скажуть, що в мене не було тактики. В нас зараз багато відсутніх гравців, захисників, у запасі були діти. Якщо ми подолаємо цей період, то на виході отримаємо зростання.

Мені сподобалося, як ми грали. Очевидно, що помилки трохи зіпсували гру – це вже траплялося цього сезону – але мені сподобався менталітет хлопців. Ми не збираємось перемагати 1:0, ми хочемо розважати людей. Я не бачу в цьому нічого поганого. Помилки трапляються, вони частина футболу", — наводить слова Постекоглу ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Тоттенгем — Манчестер Юнайтед.