Італія

Мінімальна перемога "россонері".

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека прокоментував перемогу над Вероною (1:0) в матчі 17-го туру італійської Серії А. Цитує португальського фахівця Football Italia.

"У першому таймі ми були повільними, і це було неминуче на тлі недавнього матчу, який ми не змогли виграти, і відсутності багатьох гравців. Так, ми домінували у володінні і багато чого Вероні не дозволяли зробити, але в фінальній третині не вистачало агресивності.

Ми ухвалювали надто багато неправильних рішень, зокрема через брак впевненості — ми часто володіли м'ячем біля штрафного майданчику суперника і повинні були розпоряджатися ним краще.

Повторюся, враховуючи нашу нинішню форму і відсутність багатьох гравців, я задоволений перемогою, і це головне. Ми заслужили три очки, зіграли на нуль і показали більш стабільну гру в обороні. Потрібно додавати в атаці — ця проблема впливає на нашу впевненість

Травма Леау? Я розмовляв із Рафою, і проблема не здається серйозною. Його заміна було скоріше запобіжним заходом — відчувши біль, він не хотів ризикувати, але нічого серйозного", — сказав Фонсека.