Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 22 грудня, розпочавшись о 13:30.

У рамках 17-го туру італійської Серії А-2024/25 Рома на власному полі зустрінеться з Пармою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 22 ГРУДНЯ, 13:30. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ДІ БЕЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Не уникнувши чергової невдачі в чемпіонаті Італії минулої неділі, колектив Клаудіо Раньєрі зумів порадувати своїх уболівальників серед тижня, коли приймав на Стадіо Олімпіко Сампдорію в рамках 1/8 фіналу Кубка країни. Столичний клуб ще протягом першого тайму тричі уразив ворота гостей (у тому числі з дублем Артема Довбика), після чого, у другій половині поєдинку, обмінявся з ними голами. Чвертьфінал турніру для "джаллороссі" буде складнішим, адже там на них чекає виїзний матч проти Мілана.

Рома має сім поразок в останніх дев'яти поєдинках Серії А, а це стільки ж, скільки в попередніх 29-ти. Тим не менш, у чемпіонаті Парма не перемагала "вовків" у Римі з 1997 року (4Н, 16П), тому підопічні Раньєрі намагатимуться не зіпсувати цю статистику. "Джаллоблу" зазнали поразок у 61% матчів проти римлян у цьому турнірі, хоча остання зустріч клубів завершилася на їхню користь на Стадіо Енніо Тардіні (2:0).

Минулої неділі дубль Сімона Зома не допоміг команді Фабіо Пекк'ї уникнути доволі несподіваної домашньої поразки від Верони (2:3). Варто зазначити, що Парма пропустила в усіх поєдинках поточної кампанії Серії А, крім одного. Лише Венеція (29) та Верона (40) мають більше пропущених голів, аніж "джаллоблу" (28, нарівні з Комо), тож очікується, що Рома має отримати вдосталь можливостей для здобуття позитивного результату.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Манчіні, Ермосо, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Пеллегріні — Довбик

Парма: Судзукі — Ейно, Дельпрато, Болоґг, Валері — Кейта, Зом — Ман, Ернані, Канчельєрі — Бонні

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