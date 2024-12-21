Римляни набрали непрості три очки.
Лечче - Лаціо, Getty Images
21 грудня 2024, 23:49
У рамках 17-го туру чемпіонату Італії Лечче на своєму полі приймав Лаціо.
Гості здолали господарів завдяки голу Марушича наприкінці зустрічі.
Лечче — Лаціо 1:2
Голи: Моренте, 50 - Кастельянос, 45+3 (пен), Марушич, 88
Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Жан (Сансоне, 90), Доргу — Кулібалі, Беріша (Каба, 79), Рафья (П'єрре, 60) — П'єротті, Крстович (Ребич, 60), Моренте
Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 83), Хіла, Романьйолі, Тавареш (Пеллегріні, 70) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Чауна, 70), Діа (Родрігес, 64), Дзакканьї (Нослін, 83) — Кастельянос
Попередження: Доргу, Ребич, Рамадані — Чауна
Вилучення: Гільбер, 45.