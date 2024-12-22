Італія

Захисник Роми прокоментував настрій перед грою проти Парми.

Рома в рамках сімнадцятого туру італійської Серії A приймає Парму.

За кілька хвилин до початку гри капітан "вовків" Джанлука Манчіні поділився очікуваннями від протистояння.

"Тренер був правий, другий тайм у Комо був для нас не найкращим, але проти Сампдорії ми зіграли самовіддану та інтенсивну гру.

Ми сказали собі, що більше не повинно бути втрат концентрації, тому що їх уже було занадто багато, і ми заплатили за них у минулих матчах.

Ми повинні залишатись на висоті в кожній грі. Належне ставлення — це основа всього, ми повинні добре інтерпретувати події на полі.

Парма — хороша команда, у них швидкі й дуже хороші гравці попереду. Правильний настрій перед грою дуже важливий, і ми повинні закінчити рік перемогою вдома", — заявив італійський виконавець.

Матч Рома — Парма розпочався о 13:30. Артем Довбик — у стартовому складі.