Італія

Завершився матч за участі лідера Серії А.

У 17-му турі Серії А Аталанта приймала Емполі. Матч вийшов непростим для лідера чемпіонату.

Коломбо відкрив рахунок вже на 13-й хвилині. Але завдяки голам Де Кетеларе та Лукмана господарі пішли на перерву з перевагою в один м'яч.

У другому таймі Еспозіто зрівняв рахунок з пенальті. А в кінцівці матчу Де Кетеларе оформив дубль і приніс своїй команді перемогу.

Аталанта повернулась на вершину турнірної таблиці. Емполі залишився на 11-му місці.

Аталанта — Емполі 3:2

Голи: Де Кетеларе, 34, 86, Лукман, 45+1 - Коломбо, 13, Еспозіто, 56 (пен)

Аталанта: Карнесеккі — Коссуну, Джимсіті (Гін, 71), Колашинац — Белланова (Куадрадо, 81), Пашалич, Едерсон, Дзаппакоста (Руджері, 70) — Де Кетеларе, Лукман (Самарджич, 71) — Ретегі (Дзаніоло, 21)

Емполі: Васкес — Гоглічідзе (Мар'януччі, 81), Ісмайлі, Пеццелла — Г'ясі, Анжорін, Грассі (Малех, 70), Какаче — Гендерсон (Самбія, 84), Еспозіто (Фацціні, 71) — Коломбо

Попередження: Дзаніоло — Пеццелл