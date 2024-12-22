Результат матчу Бундесліги.
Вольфсбург - Боруссія Дортмунд, gettyimages
22 грудня 2024, 20:43
В 15-му турі Бундесліги Вольфсбург приймав Боруссію Дортмунд на стадіоні "Фольксваген Арена".
"Джмелі" буквально знищили суперника трьома голами, які були забиті впродовж п'яти хвилин. Малент, Баєр та Брандт відзначились у воротах "вовків".
Вавро відквитав один гол у середині другого тайму, але цього виявилось замало бодай для нічиєї.
Боруссія піднялась на шосте місце, Вольфсбург залишився 11-м.
Вольфсбург — Боруссія Дортмунд 1:3
Голи: Вавро, 58 - Мален, 25, Баєр, 28, Брандт, 30
Вольфсбург: Грабара — Фішер (Нмеча, 46), Вавро, Кулєракіс — Баку, Арнольд, Меле (Камінські, 87) — Сванберг (Томаш, 46), Герхардт (Озджан, 75) — Вінн, Амура (Віммер, 87)
Боруссія Дортмунд: Кобель — Гросс, Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні — Нмеча — Мален (Антон, 63), Брандт (Рейна, 87), — - Баєр (Буено Коуту, 75), Гірассі
Попередження: Кулєракіс, Герхардт, Вавро — Мален, Коуту
Вилучення: Гросс, 62