Італія

Цього сезону у Мілана зі спортивними результатами все нестабільно.

Генеральний директор Мілана Джорджіо Фурлані висловився про збільшення доходів італійського клубу та грамотне підписання нових футболістів. Його слова наводить Milan News.

"Продати гравця за 70 млн. євро — це чудова угода, особливо в контексті загального бізнесу, який приносить дохід у 400 млн. євро. Але якщо ми візьмемо ці гроші і реінвестуємо їх, наприклад, у чотирьох гравців, кожен з яких коштує 20 млн. євро, і всі вони виявляться жахливими, ці активи швидко втратять цінність, і тому ми не зможемо їх перепродати.

Фінансове управління нашою командою надзвичайно важливе. Іноді це просто питання того, як ми структуруємо контракт. Не той гравець, куплений за 50 млн. євро за неправильним контрактом, через рік може коштувати нуль, але неправильний гравець за правильним контрактом все одно може коштувати 30 млн. євро.

Для збільшення доходів клубу ми повинні зосередитися на спортивних результатах. Спортивні успіхи збільшують доходи, а доходи підтримують спортивні успіхи. Це благотворний цикл", — сказав Фурлані.