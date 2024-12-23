Італія

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

У матчі 17 туру італійської Серії А Удінезе в гостях обіграв Фіорентіну з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на восьмій хвилині, коли Мойзе Кін реалізував пенальті.

Потім на початку другого тайму Лоренцо Лукка зрівняв цифри на табло, а за вісім хвилин Флоріан Товен вивів гостей уперед.

Після 16 ігор Фіорентина набрала 31 очко і посідає п'яте місце в Серії А, а в Удінезе — 23 бали та дев'ятий рядок.

Фіорентина — Удінезе 1:2

Голи: Кін, 8 (пен) - Лукка, 49, Товен, 57.

Фіорентина: де Хеа — Кайоде, Комуццо, Раньєрі, Госенс (Парізі, 86) — Катальді, Адлі (Мандрагора, 62) — Кольпані (Іконе, 71), Бельтран (Гудмундссон, 62), Соттіль (Куаме, 71) — Кін.

Удінезе: Сава — Крістенсен, Кабаселе, Туре (Абанква, 46) — Ехізібує (Модесто, 87), Ловрич, Карлстрем, Еккеленкамп (Атта, 67), Земура — Товен (Браво, 87), Лукка.

Попередження: Соттіль, Куаме — Земура, Крістенсен, Ехізібує, Сава, Ловрич.