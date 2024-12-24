Італія

Узбецький форвард не входить у плани Клаудіо Раньєрі.

Нападник Роми Ельдор Шомуродов може змінити клубну прописку у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 29-річному узбецькому форварду було запропоновано новий контракт до літа 2027 року, щоб зменшити вплив на фінансовий баланс, проте сам гравець не є центральною фігурою у планах головного тренера Клаудіо Раньєрі.

Зазначається, що Шомуродов може залишити Рому вже у наступні кілька тижнів.

У поточному сезоні Ельдор Шомуродов провів за римський клуб 285 хвилин у 12 матчах, в яких він забив два голи та віддав один асист.