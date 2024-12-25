Італія

Джакомо Распадорі може змінити клуб цієї зими.

Нападник Наполі Джакомо Распадорі може змінити команду у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного італійця зацікавлені одразу три клуби Серії А – Ювентус, Аталанта та Рома, в якій виступає українець Артем Довбик.

Сам футболіст не проти змінити команду, бо хоче отримувати більше ігрового часу.

Цього сезону Распадорі провів 11 матчів, у яких віддав один асист за 481 хвилину.